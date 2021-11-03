МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рост себестоимости производства молочной продукции в России серьезно сказывается на экономике предприятий, некоторые компании даже работают в убыток, заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. В Минсельхозе допустили рост цен на молочную продукцию

"С 2020 года темпы роста себестоимости существенно выросли. Этому способствовало, прежде всего, значительное удорожание кормовой базы, а также ослабление курса рубля и повышение цен на минеральные удобрения. Все обозначенные факторы способствовали выведению себестоимости производства молока на новый высокий уровень, который для многих хозяйств оказывается неприемлемым", — сказал Белов.

"Одни принимают решение о сокращении поголовья КРС и переориентации деятельности, например, на растениеводство, другие — о пересмотре рационов с целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока. Обозначенные явления не носят массового характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов рынка об ухудшении экономического состояния производителей молока", — добавил он.

Помимо этого, выросла себестоимость и в части переработки — на 12-14% в зависимости от категории молочной продукции. По словам гендиректора союза, у участников рынка возникает много сложностей с точки зрения реализации проектов по маркировке на практике: прежде всего, это касается внедрения решений и готовности интеграторов поставлять оборудование.

"В этой связи мы наблюдаем очень серьезный рост стоимости упаковки для тех предприятий, которые выбирают типографский способ нанесения кодов маркировки. В числе других актуальных административных мер можно назвать ужесточение экологической повестки — и в части реализации проектов по РОП (расширенная ответственность производителей — ред.) за утилизацию упаковки, и в части углеродного регулирования. Все это серьезно влияет на экономику производства", — сказал Белов. Маркировка замедлила рост цен на молочную продукцию в России

"Повышение себестоимости производства и переработки молока не было компенсировано повышением цен реализации ни в сырьевом, ни в перерабатывающем секторах, в связи с чем многие предприятия отрасли столкнулись с существенным снижением уровня доходности производства и реализации молока, а в ряде случаев деятельность стала убыточной", — добавил собеседник агентства.

По оценке Белова, в среднесрочной перспективе динамика цен на молочную продукцию может быть обусловлена отложенным влиянием факторов роста себестоимости ее производства в 2020-2021 годах, а также растущей стоимостью импортных поставок молочной продукции (доля импорта составляет около 16%). "В качестве необходимых мер "Союзмолоко" предлагает сохранить действующие меры господдержки сектора, а также рассмотреть возможность увеличения бюджета на субсидию на 1 литр товарного молока для поддержки операционной деятельности производителей. Кроме того, адресная продовольственная помощь для социально незащищенных слоев стала бы эффективным инструментом поддержки спроса в свете сокращения реально располагаемых доходов населения", — заключил он.

В среду газета "Известия" сообщила, что Минсельхоз РФ направил в правительство доклад, в котором рассматривается ситуация с ценами по различным категориям продуктов. По данным издания, единственная категория, в которой Минсельхоз допустил рост цен — это молочная продукция: на подорожание продукции может повлиять рост себестоимости производства, а также затраты из-за введения обязательной маркировки.