МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сеть магазинов товаров для дома IKEA может впервые с 2019 года прибегнуть к повышению цен, в то время как прибыль компании сокращается из-за перебоев с поставками, сообщил финансовый директор Inter Ikea Мартин ван Дам (Martin van Dam). IKEA предупредила о дефиците товаров

"Мы, действительно, хотим сохранять максимально низкие цены. Мы не можем допустить, чтобы этот период времени изменил нас… Мы хотим максимально компенсировать это повышение цен. Но наступает момент, когда мы больше не можем сдерживать их рост. Это что-то, что нам не нравится", — приводит его слова газета Financial Times.

При этом издание отмечает, что это повышение цен может стать первым с 2019 года и, вероятно, оно будет более сильным, чем тогда.

Финдиректор заявил, что перебои с поставками продолжат оказывать влияние на финансовые результаты компании и в 2022 году, и поэтому прибыль продолжит падать. "2022 финансовый год будет не легче, чем 2021 фингод, он будет сложнее… он сильно съедает нашу прибыль", — отметил ван Дам.