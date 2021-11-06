МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Средняя цена за пачку сигарет в 2022 году может выйти на уровень 140-150 рублей, что на 5-10 рублей выше показателя этого года, сообщает "Российская газета". Табачные компании грозят остановкой производства сигарет в странах ЕАЭС

По данным издания, повышение стоимости связано с увеличением на 4% акцизов с 1 января 2022 года, что в свою очередь повлияет на минимальную розничную цену. Данный показатель, установленный в апреле этого года, рассчитывается на основе ставки акциза и в следующем году может учеличиться со 108 рублей до 112 рублей за пачку.

Помимо этого, на стоимость табачной продукции может повлиять введение лицензирование производства и оптовой торговли сигаретами. С 1 сентября следующего года в силу может вступить разработанный Минфином законопроект о регулировании производства и оборота табачной продукции. Однако этот фактор не окажет серьезного влияния на формирование цен на рынке.

Серьезно повлиять на конечную стоимость для потребителя может снижение доли нелегальных сигарет на рынке, на что и направлены новые меры. Уход нелегальной продукции устранит влияние демпинга, что приблизит цены к стоимости легальных сигарет.