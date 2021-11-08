2021-11-08T08:51:15+03:00
2021-11-08T08:51:15+03:00
2021-11-08T08:51:15+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20211108/835146163.html
Россияне нашли новый способ экономить на продуктах
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Граждане стали все активнее покупать товары под собственными торговыми марками (СТМ) ретейлеров для экономии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет Sberbank CIB. Как стало... ПРАЙМ, 08.11.2021
потребрынок, бизнес, новости, экономия, продукты, россия, потребительская корзина, ритейл
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Граждане стали все активнее покупать товары под собственными торговыми марками (СТМ) ретейлеров для экономии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет Sberbank CIB.
Как стало известно, в текущем 2021 году доля россиян, предпочитающих товары под марками магазинов, выросла до 37%. В 2020 она составляла всего 24%.
Эту тенденцию объясняют с желанием россиян экономить на продуктах.
Помимо этого авторы исследования отмечают, что порядка двух третей россиян стараются экономить на товарах в этой категории.
Этот тренд для самих ритейлеров является позитивным: их рентабельность снижают постоянные промоакции на брендовые товары.
При этом количество "охотников за скидками" почти во всех крупных торговых сетях сократилось.