МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Граждане стали все активнее покупать товары под собственными торговыми марками (СТМ) ретейлеров для экономии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет Sberbank CIB. В России захотели приравнять майнеров к предпринимателям

Как стало известно, в текущем 2021 году доля россиян, предпочитающих товары под марками магазинов, выросла до 37%. В 2020 она составляла всего 24%.

Эту тенденцию объясняют с желанием россиян экономить на продуктах.

Помимо этого авторы исследования отмечают, что порядка двух третей россиян стараются экономить на товарах в этой категории.

Этот тренд для самих ритейлеров является позитивным: их рентабельность снижают постоянные промоакции на брендовые товары.

При этом количество "охотников за скидками" почти во всех крупных торговых сетях сократилось.