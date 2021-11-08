МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 57,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,665 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), следует из сообщения компании. Чистая прибыль Honda за первое полугодие фингода выросла в 2,4 раза

Скорректированная чистая прибыль (не включая условно-безвозвратный заем и бонусные начисления на основе акций и денежные выплаты в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента) выросла на 54,8% — до 3,638 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании в июле-сентябре составил 5,876 миллиарда рублей, увеличившись на 13,8%. Выручка группы выросла на 14% — до 43,942 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "Детского мира" за девять месяцев увеличилась в 2,6 раза в годовом выражении и составила 8,838 миллиарда рублей, скорректированная прибыль — в 2,1 раза, до 7,95 миллиарда рублей. EBITDA ритейлера выросла на 33,6% — до 14,163 миллиарда рублей, выручка — на 18,9%, до 117,009 миллиарда рублей.