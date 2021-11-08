МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Немецкая Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, зафиксировала органический рост продаж в первые девять месяцев 2021 года на 8,6% — до 15,019 миллиарда евро, говорится в предварительной финансовой отчетности компании. "Детский мир" в третьем квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 57,6%

В Восточной Европе органический рост выручки за три квартала составил 14,5%, в Западной Европе — 4%. Рост также зафиксирован в Азии — на 16,1%, в Северной Америке — на 1,2%.

При этом в третьем квартале компания отметила органический рост продаж на 3,5% в годовом выражении. В целом выручка за квартал составила 5,092 миллиарда евро, увеличившись на 3,5% по сравнению с 2020 годом. В Восточной Европе органический рост выручки за квартал составил 8,9%, при этом в Западной Европе органический рост составил 1,1%, в Азии — рост на 7,5%, а в Северной Америке зафиксировано органическое снижение выручки на 2,9%.

Henkel подтвердила свой прогноз на весь 2021 год — она ждет органического роста продаж по его итогам на 6-8%.

"Последствия глобального коронавирусного кризиса, чрезвычайно напряженная ситуация на сырьевом рынке и сбои в цепочке поставок продолжали оказывать сильное влияние на нашу рыночную среду в третьем квартале. Тем не менее компания Henkel добилась хороших результатов", — говорится в релизе.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В компании работает более 52 тысяч человек.