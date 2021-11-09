МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В удаленных районах Дальневосточного федерального округа (ДФО) не хватает товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Как пишет газета "Коммерсант", это вызвано задержками в портах Приморья. В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии

По данным властей Сахалинской области, в субъект должны отправиться 1100 контейнеров с грузом. Как пояснил губернатор Валерий Лимаренко, проблемы возникли из-за пандемии и резко возросшей загрузкой терминалов Приморского края. Причина: к обычным объемам грузов добавились транзитные контейнеры из Китая. Сейчас их направляют через Владивосток, Находку и Транссиб из-за роста ставок фрахта, карантина в Поднебесной и проблем на погранпереходах.

Жители поселков Чукотки опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину на change.org. Они сообщают, что почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца. Проверка соблюдения законодательства при организации завоза товаров первый необходимости в районы Крайнего Севера через порт Владивосток уже начала Приморская транспортная прокуратура.

Что касается Камчатки, то поставки в этот регион задерживаются на срок до 60 дней, пишет газета. Региональные власти сообщают, что в портах Приморья ждут отправки сюда 1600 контейнеров и генеральные грузы. Камчатский министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов сообщил, что в Минтрансе создана рабочая группа по контролю за поставками грузов на Дальний Восток, она взяла под контроль грузы в порту Владивосток. Это необходимо, чтобы в первую очередь были отправлены самые необходимые товары. Мир стращают призраком "нефтяного голода"

Как рассказал изданию гендиректор группы "Шамса" (крупнейшая в регионе сеть супермаркетов и логистических складов, поставляет около 20% продуктов) Рашид Шамоян, в настоящее время дефицита продуктов нет, но грузы идут очень долго. Зампред правительства Камчатского края Тимофей Смирнов добавил: ситуация с доставкой в субъект генеральных грузов гораздо сложнее, но ни один крупный проект пока не сорван.

Генеральный директор поставщика цемента на Камчатку "Агент Сервис ДВ" Юрий Смирнов в свою очередь также подтвердил нехватку терминальных мощностей: порты Приморья отдают приоритет транзитным грузам, а каботажные ставят "в последнюю очередь".

Но в порту Владивостока слова Смирнова опровергли. Там заявили, что отдают приоритет каботажным грузам из-за их социальной значимости. Руководитель коммерческого департамента порта Елена Казарина отметила, что три причала отданы внутрироссийским перевозкам. Два — внешнеторговым.

"Все суда обрабатываются с ходу, задержек нет", — добавила Каразина и отметила, что за предыдущую и эту недели порт отправит 12 теплоходов на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку с 2300 контейнерами.