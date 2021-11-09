МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" ожидает, что производство кондитерских изделий в России по итогам 2021 года увеличится на 1,6% по сравнению с прошлым годом, до 3,907 миллиона тонн, сообщил президент "Асконд" Сергей Носенко. В России резко подорожал еще один популярный продукт

"Объем производства кондитерских изделий в Российской Федерации: прошедший год — 3,845 миллиона тонн, падение на 2,1%", — сказал Носенко во вторник на конференции по качеству кондитерских изделий. По его словам, исходя из динамики за девять месяцев, в текущем году выпуск продукции увеличится на 1,6%. Согласно презентации "Асконд", в 2021 году производство кондитерских изделий составит 3,907 миллиона тонн.

По словам Носенко, мучные кондитерские изделия занимают порядка 50% в структуре производства, шоколадные — 30%, сахаристые — 20%. "В денежном выражении чуть-чуть шоколадные изделия более значимую долю занимают, потому что это более дорогостоящий продукт. В целом рынок кондитерских изделий РФ достаточно насыщен", — указал президент ассоциации.

По данным "Асконд", среднедушевое потребление кондитерских изделий в год на человека в России в 2018 году было пиковым и составило 25,1 килограмма, в 2019 году показатель снизился до 24,9 килограмма. В 2020-2021 годах он остается на уровне 23,9 килограмма на человека в год.

Носенко также указал, что внешнеторговый баланс России по рынку кондитерских изделий остается положительным с 2014 года. Экспорт продукции в 2020 году увеличился на 9,8% по сравнению с предыдущим годом, до 692 тысяч тонн, импорт снизился на 2,3%, до 342,6 тысячи тонн. "В этом году мы уже, по прогнозу, делаем 782 тысячи тонн экспорта, а динамика роста к предыдущему году — 13,1%", — добавил он.