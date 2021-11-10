МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс.Маркет" запускает продажу одежды и обуви известных брендов и для развития этого сегмента обновляет интерфейс, сообщает пресс-служба компании. "Яндекс" отчитался о выручке в третьем квартале

"Пользователи теперь могут заказать на "Яндекс.Маркете" одежду, обувь и аксессуары разных брендов…. Для развития этой категории товаров сервис обновил интерфейс, создал отдельные зоны на своем складе для правильного хранения одежды и обуви, внедрил быстрые возвраты и частичный выкуп товаров", — говорится в сообщении.

Новый сегмент сервиса возглавила Дарья Золотухина, директор по маркетингу направления e-commerce и ridetech "Яндекса". Как отмечает компания, Золотухина также будет "руководить категориями спортивных и детских товаров, а еще собственными торговыми марками сервиса".

"Мы рассчитываем, что в будущем продажа одежды и обуви станет одним из главных драйверов роста бизнеса "Маркета". Мы планируем довести долю этой категории примерно до 20% в товарообороте всех сервисов электронной коммерции "Яндекса", — отметила Золотухина, слова которой приводятся в сообщении. "Яндекс.Маркет" зарегистрировал несколько собственных товарных знаков

Как отмечает сервис, сейчас на "Маркете" представлены одежда, обувь и аксессуары десятков брендов из разных ценовых сегментов. В будущем компания планирует расширять список партнеров и ассортимент, в том числе за счет товаров класса "премиум".

"Яндекс.Маркет" — сервис для выбора и покупок товаров. На площадке собран почти 21 миллион предложений от более 18 тысяч магазинов-партнеров.