МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Цены на азотные и химические удобрения на внутреннем рынке РФ в 3-4- раза ниже, чем в Европе, что может побудить производителей уйти на премиальные рынки, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством в среду. Россия может ввести тарифные квоты на импорт сахара и экспорт зерна

Глава государства призвал иметь в виду такую статистику и не допустить сбоев, учитывая рост цен на энергоносители и газ, который является сырьем для удобрений.

"Крупные европейские производители сокращают объёмы производства почти наполовину. А такой крупный экспортер, как Китай тоже принимает соответствующие решения, ограничивающие экспорт", — отметил он.

"Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в ближайшее время", — заявил Путин. Названы условия повышения пошлин на экспорт зерна и масла

Президент РФ выразил обеспокоенность развитием ситуации с посевными площадями, в том числе для кормов, а также с продовольственными товарами.

В связи с этим необходимо своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химудобрениями не отразилась на ценах на продукты, в том числе мясные, заявил Путин.

По словам главы государства, нужно исполнять подготовленный комплекс мер и не допускать сокращения объемов производства удобрений, необходимых для реализации планов по развитию сельского хозяйства.

"Будем держать это с вами на постоянном контроле", — резюмировал он.