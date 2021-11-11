МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российские торговые площадки и маркетплейсы в текущем году активно участвуют во Всемирном дне шопинга, следует из сообщений компаний. Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя

Некоторые из них заранее начали традиционные распродажи, но в большинстве случаев максимальные скидки в 50% и более будут действовать в период 11-13 ноября.

В Рунете значительные скидки покупателям в эти дни обещают многие магазины, в частности, AliExpress, "Технопарк", "Максидом", "Эльдорадо", "Ситилинк", "Озон", "Яндекс.Маркет", "Л`Этуаль", и другие. В акции участвуют как маркетплейсы, так и монобрендовые торговые площадки. Некоторые начали "разогрев" клиентов еще в октябре, объявив специальные акции и раздавая промокоды на дополнительные скидки.

Сделать 11 ноября аналогом придуманной в США "черной пятницы" первыми решили маркетологи Alibaba Group. В частности, маркетплейс AliExpress в этот день ежегодно устраивает распродажи с большими скидками. Позже к этой инициативе присоединились и другие площадки – сначала в Китае, а потом и во всем мире.

Дата выбрана неслучайно – она состоит из четырёх единиц, считающихся в Китае символом "одиночек", поэтому китайцы отмечают 11 ноября День холостяка. Этот день там также считают благоприятным для начала новых отношений.