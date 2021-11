МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Нарушение поставок из-за пандемии COVID-19 и закрытие ряда магазинов привели к дефициту товаров для дома — штор, корзин для белья, скатертей, мебели и еще некоторых видов техники производителей Европы, рассказали РИА Недвижимость опрошенные представители магазинов сегмента DIY (do it yourself) и дизайнеры интерьеров. Дефицит предложения энергоносителей привел к формированию чувства страха

СМИ уже предупреждали, что до августа будущего года из-за перебоев в глобальной цепи поставок во всем мире может возникнуть нехватка товаров IKEA.

По словам директора по товарным закупкам сети "Леруа Мерлен" Михаила Никифорова, в магазинах сети время от времени возникают сложности с импортными товарами из-за дефицита морского транспорта и контейнеров.

Он отметил, что проблема решается путем замены на локальных поставщиков или альтернативными импортными товарами, которые доступны. "Глобальная цель — локализация, которая позволит минимизировать влияние каких-либо внешних факторов", — заключил директор по товарным закупкам.

Вместе с тем дизайнер интерьера Алена Власова отметила, что с недавнего времени практически пропали из продажи товары для дома европейского производства — продаются только китайские и отечественные. По ее словам, сейчас невозможно приобрести "симпатичные бюджетные карнизы для штор — только заказные или очень дорогие", хотя совсем недавно такие карнизы были представлены в широком ассортименте — на любой вкус и кошелек.

Ситуация усугубилась из-за закрытия многих небольших магазинов, торговавших шторами, скатертями, салфетками и прочими товарами декора. "Даже такой банальной вещи, как корзина для белья, в настоящее время практически нет", — подчеркнула Власова.

При этом, по данным интерьерной студии ELF interior, в настоящий момент на складах практически нет бытовой техники из Германии. Также в ELF interior рассказали, что несколько месяцев назад у студии произошли задержки поставок корпусной мебели, что, как считают в компании, случилось из-за нехватки дерева и некоторых видов пластика, используемых в мебельном производстве.

В связи с увеличением сроков поставок, дефицита фурнитуры и материалов, стоимость мебельных изделий в последнее время постоянно растет на 25-40% в зависимости от позиции, заявила руководитель студии мебели и дизайна "Дени Арт" Татьяна Скворцова. "У крупных ритейлеров ощущается острая нехватка товаров на складах, в результате чего повышается спрос на локальных производителей с более низким ценовым сегментом", — отметила она.