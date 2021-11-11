МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В будущем году мир может столкнуться с дефицитом специальных медицинских шприцев, которые используют для вакцинации от коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В текущем 2021 году по всему миру было сделано свыше 6,8 миллиарда прививок от COVID-19. Этот объем сопоставим с количеством производимых шприцев: 6 миллиардов штук в год, заявила старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лиза Хедман.

По ее мнению, производителям этого медицинского изделия по всему миру необходимо найти способ нарастить производство, если ситуацию не исправить, то такое соотношение используемых и производимых мединструментов может привести к дефициту уже в 2022 году. Нехватка может составить два миллиарда шприцев.

"Вакцинация от COVID-19 не является той ситуацией, при которой мы можем позволить себе допустить нехватку чего-либо или использовать какие-то обходные пути. Важна безопасность пациентов и медицинского персонала", — заявила представитель ВОЗ и добавила, что дефицит, в свою очередь, может привести к задержкам при вакцинации детей по всему миру и побудить бедные страны начать повторное использование игл. Это является крайне небезопасной практикой.

Нехватка шприцев может пагубно сказаться и на обычных прививках от других заболеваний.

Еще одна проблема может появиться со стороны логистики. Шприцы достаточно объемный товар, если сравнивать с вакцинами, поэтому они подвержены задержкам при транспортировке.