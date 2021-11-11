МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Любые ограничения для покупателей негативно влияют на трафик и продажи магазинов, и введение QR-кодов для посещения магазинов не будет исключением, но бизнес сможет адаптироваться к подобным мерам, например, через развитие онлайн-продаж, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Оперштаб подтвердил работу над законопроектами об обязательных QR-кодах

В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил журналистам, что законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются в России.

"Любые ограничения негативно влияют на трафик. Даже двери в магазинах негативно на него влияют, именно поэтому в современных магазинах стараются делать автоматические двери. Любое ограничение на какие-либо действия покупателей приведут к негативным последствиям сначала для трафика, потом для объема продаж", — сказал Федяков, комментируя введение QR-кодов для магазинов.

"Вопрос в том, насколько негативным будет это влияние, но это зависит от того, как будут реализованы подобные меры и как они будут соблюдаться. С другой стороны, мы видим, что идет активное развитие электронной коммерции, в этом году она может увеличиться до уровня существенно выше 10% от оборота розничной торговли", — добавил эксперт.

Ограничения из-за коронавируса, продолжил он, только ускоряют развитие онлайн-торговли, покупать товары через интернет начинает, например, старшее поколение россиян. "Бизнес, скорее всего, найдет решение, чтобы компенсировать спад трафика в магазинах, но это будет нелегко. В этом смысле хотелось бы, чтобы бизнесу не мешали находить такие решения штрафами или созданием бумажной волокиты", — указал собеседник агентства.

Он дал две рекомендации, первая — выработать федеральные правила при введении QR-кодов. "Второй момент — не надо перекладывать всю ответственность на бизнес. Например, решить все вопросы по вакцинации трудового коллектива — сложная задача, и когда вся ответственность за несоблюдение правил возложена только на бизнес — на мой взгляд, абсолютно несправедливо. Нужно повышать ответственность населения", — заключил гендиректор InfoLine.