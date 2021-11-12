МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" в третьем квартале 2021 года увеличил оборот (gross merchandise value, GMV, с промо и НДС) в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,5 миллиарда рублей, и стал лидером в сегменте доставки продуктов в России, говорится в сообщении компании. Росстат рассказал о месячном изменении цен на ряд продуктов

"СберМаркет" стал лидером рынка доставки продуктов. Оборот "СберМаркета" в третьем квартале 2021 года вырос в 3 раза — до 14,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе. По итогам девяти месяцев оборот сервиса вырос также в три раза по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил 36,2 миллиарда рублей.

Количество доставленных заказов в июле-сентябре повысилось в 4,1 раза — до 5,994 миллиона. За девять месяцев было доставлено 13,46 миллиона заказов — в 4,2 раза больше, чем годом ранее.

Оборот B2B-направления "СберМаркета" (Business to business, доставка для юридических лиц и бизнес-клиентов) в третьем квартале вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество заказов увеличилось в 3,1 раза, а количество новых клиентов — на 9 тысяч компаний.

Вице-президент, руководитель индустрии электронной коммерции "Сбера" Сергей Малышев, комментируя результаты "СберМаркета", указал, что "команда компании ставит для себя еще более амбициозную цель — стать безоговорочным лидером на своем рынке". "И мы будем ее поддерживать своими возможностями", — добавил Малышев, слова которого приводятся в релизе.

"СберМаркет" — сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме "Сбера" в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку более чем из 86 торговых сетей, присутствует в 83 регионах и более чем в 150 городах по всей стране.