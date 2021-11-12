МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз выступил с предложением добиться снижения цен на продукты из "борщевого набора". Это, пишет газета "Известия", возможно за счет увеличения площадей под выращивание овощей, а также строительства дополнительных хранилищ. В ПФР дали совет, как избежать проблем с назначением пенсии

Как отмечается в предложении ведомства, направленное в правительство, к 2025 году необходимо нарастить посевные площади под овощи из "борщевого набора" на 14% к уровню прошлого 2020 года. 60% новых площадей должны составить ранее не используемые земли.

В частности, Минсельхоз предлагает увеличить по сравнению с 2020 годом площади для выращивания капусты на 14,5% (до 34,7 тысячи га), под свеклу — на 8% (до 17,5 тысячи га), под лук — на 12,7% (до 30,1 тысячига), под морковь — на 20% (до 26 тысяч га), под картофель — на 7% (до 302,5 тысячи га).

Еще одно предложение ведомства — ввести дополнительные мощности для хранения овощей (на 313,9 тысячи тонн).

В своем письме в кабмин министерство напоминает о том, что для создания и модернизации хранилищ государство возмещает компаниям часть прямых понесенных ими затрат. Компенсация может составлять 20% от фактической стоимости.

Что касается мер по наращиванию мощностей хранения овощей, то с ними согласны в Национальном плодоовощном союзе: исполнительный директор Михаил Глушков считает, что при сборе 5,5 млн тонн овощей объем хранилищ составляет 1,6 млн тонн. Несмотря на то что часть урожая продается в сезон, а еще часть поступает на переработку, ан хранение все равно идет значительная часть продукции.

"Дефицит оценивается в 1 млн тонн овощей", — подытожил он.