ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — ПРАЙМ. Власти России не допустят дефицита продуктов в стране, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Названы факторы, осложняющие течение COVID-19

"Этого (дефицита продуктов — ред.) мы не допустим", — сказал Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он отметил, что в мире наблюдается "абсолютно нездоровая" тенденция на глобальных рынках продовольствия. "Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках", — указал министр.

"Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу. В связи с этим будем увеличивать государственную поддержку этих отраслей, в том числе будем работать с сетями", — сказал Патрушев.