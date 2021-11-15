МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Стоимость мартовских фьючерсов на кофе на нью-йоркской торговой площадке превысила отметку в 2,27 доллара за фунт впервые с января 2012 года, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Сплошная химия. Почему кофе бывает "кислый"

По состоянию на 17.09 мск стоимость мартовских фьючерсов на кофе росла на 1,93%, до 2,262 доллара за фунт. Минутами ранее показатель достиг 2,27 доллара, что является максимумом с января 2012 года.

Стоимость кофе непрерывно растет третий торговый день подряд. За это время показатель увеличился на 11%. Кофе дорожает пятый месяц подряд. Это самый длительный рост 2010 года. Тогда стоимость кофе непрерывно росла с июня по октябрь. За ноябрь, на данный момент, стоимость кофе выросла на 10,5%. Это сильнейший рост с июля.

Среди причин такого всплеска цен агентство Блумберг называет риск перебоев с поставками и неблагоприятные погодные условия в Бразилии.