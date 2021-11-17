МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россияне за десять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали покупать больше шампанских вин и коньяка, спрос на пиво остался на уровне прошлого года, чуть снизились продажи водки и тихих вин, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей. Названы две причины повышения цен на водку в России

Так, объем розничной продажи шампанских и игристых вин в январе-октябре 2021 года вырос в годовом выражении на 8,4%, до 12,4 миллиона декалитров, коньяка — на 3,6%, до 9,6 миллиона декалитров. Объем реализации слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) за десять месяцев увеличился на 38,5%, до 7,08 миллиона декалитров.

Почти не изменился в годовом выражении объем розничной продажи пива и пивных напитков: по итогам января-октября 2021 года он составил 644,7 миллиона декалитров, снизившись лишь на 0,1%. Тихих вин за десять месяцев 2021 года было продано на 1,5% меньше, чем в январе-октябре 2020 года — 43,7 миллиона декалитров, продажи водки снизились на такую же величину, составив 58,9 миллиона декалитров.

В октябре 2021 года (в сравнении с октябрем 2020) розничные продажи шампанских и игристых вин выросли на 10,4%, до 1,1 миллиона декалитров, тихих вин — на 4,8%, до 4,5 миллиона декалитров, слабоалкогольных напитков — на 51,8%, до 1,02 миллиона. Реализация водки в годовом выражении выросла на 3,9%, до 6,5 миллиона декалитров, а коньяка — на 5,8%, до 1,07 миллиона декалитров. Пива и пивных напитков в октябре было реализовано 72,5 миллиона декалитров.