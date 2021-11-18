МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России предупредило о возможных проблемах с урожаем картофеля в текущем году, пишет газета "Известия" со ссылкой на письма замглавы ведомства Оксаны Лут в правительство и аппарат кабмина от 28 октября и 1 ноября. "Газпром" вернул себе лидерство в рейтинге крупнейших компаний России

В частности, в документах указано: уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, однако цены аграриев вместо традиционного снижения — растут.

В конце октября 2021 года стоимость картофеля достигла 23 рублей за килограмм, это на 71,4% выше аналогичного периода прошлого 2020 года.

В письме поясняется: эта тенденция характерна и для другой продукции из "борщевого набора":

морковь подорожала на 44%,

капуста — на 70%.

Ведомство объясняет подорожание картофеля сложностями при его уборке, они возникли из-за плохой погоды.

Поэтому специалисты Минсельхоза вместе с коллегами из Минпромторга работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками картофеля из стран СНГ. Торговые сети также включены в этот процесс. Предполагается, что этот товар заменит импортную продукцию из стран дальнего зарубежья. Тогда ситуация с ценами будет более стабильной, указано в письме.