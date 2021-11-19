МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Из-за перегрузки портов на Дальнем Востоке бизнес российских пищевых компаний начал испытывать сильные затруднения. В частности, пишет "Коммерсант", производители продуктов не могут получить необходимые ингредиенты из Китая.

Как стало известно изданию, с проблемами в поставках лимонной кислоты столкнулись в том числе и российские производители безалкогольных напитков.

Из-за проблем с поставками появилась угроза сокращения производства.

В частности, президент "Союзнапитков" Максим Новиков рассказал, что длительный разрыв логистической цепочки может негативно повлиять на весь цикл, а сокращение выпуска напитков может привести к резкому росту цен.

В свою очередь исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отметил, что поставщики испытывают "критические логистические проблемы" с контейнерными перевозками:

упаковки,



оборудования,



пищевых ингредиентов.



Он добавил, что российские порты сейчас оснащены менее 50 причалами, из которых только 13 обрабатывают импортные контейнеры. Поэтому из-за большого скопления грузов разгрузка может затягиваться до 30 дней.

Как добавил собеседник издания в одной из экспедиторских компаний, причина происходящего — глобальный логистический сбой из-за пандемии, который продолжается второй год.