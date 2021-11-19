МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен, заявил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. Росстат сообщил об изменении цен на ряд продуктов

Перегрузка портов Дальнего Востока существенно затруднила бизнес российских пищевых компаний, в частности, c проблемами в поставках из Китая лимонной кислоты столкнулись производители безалкогольных напитков, сообщила в пятницу газета "Коммерсант".

"Действительно, в последнее время российская индустрия напитков испытывает проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая", — сказал Новиков.

"Продолжительные кризисные явления могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен", — добавил он. Лимонная кислота является важной составляющей в производстве безалкогольных напитков, пояснил Новиков, поэтому длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно повлиять на весь цикл производства.

Союз производителей соков, воды и напитков объединяет 55 компаний — производителей соковой продукции, безалкогольных напитков и упакованной воды, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции.