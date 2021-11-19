В Совете Федерации планируют создать комиссию для регулирования цен на продукты в России
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В Совете Федерации планируют создать комиссию для выработки законодательных мер по регулированию цен на продукты, с таким предложением на заседании палаты в пятницу выступил сенатор Евгений Савченко.
"Предлагаю создать комиссию по выработке законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен", — сказал парламентарий.
Он отметил, что зачастую изменение российских цен на товары первой необходимости, включая продукты, происходит из-за того, что внутренний рынок России плохо защищен от мировых тенденций.
По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, такую комиссию мог бы возглавить вице-спикер СФ Андрей Яцкин.
Савченко в ходе "правительственного часа" с участием главы ФАС также поднял вопрос о сохранении таможенной пошлины для импортной свинины, учитывая, что собственное производство мяса в России, как минимум, на полмиллиона тонн превышает объемы потребления.
Матвиенко также полагает, что "если наш сельхозпроизводитель в полном объеме насыщает внутренний рынок свининой, то зачем снимать таможенные пошлины с импортной свинины". Она призналась, что эта мера ей непонятна, и объяснение, что там другая структура ценообразования, "выглядит странновато и непонятно.
Кроме того, спикер Совфеда предложила руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому разобраться с цепочками посредников между производителями товаров и их потребителями. "Те, кто фактически ничего не создает, накручивает цены до максимального предела, и дальше так оставлять ситуацию нельзя", — сказала сенатор.
Она подчеркнула, что сенаторы ведут мониторинг цен в регионах, и в правительстве также следует энергичнее вести эту работу. По ее мнению, в основном, накрутка цен идет через трейдеров. Это звено надо привести в порядок, чтобы не было искусственного накручивания цен для конечных потребителей, отметила она.
Ранее в ходе выступления глава ФАС сообщил, что в России фиксируется снижение наценок на социально значимые продукты в федеральных торговых сетях с августа по настоящее время с 22% до 15%.
https://1prime.ru/consumer_markets/20211119/835272568.html