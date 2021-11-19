МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В Совете Федерации планируют создать комиссию для выработки законодательных мер по регулированию цен на продукты, с таким предложением на заседании палаты в пятницу выступил сенатор Евгений Савченко. Совфед одобрил ряд законов об освобождении части доходов от НДФЛ

"Предлагаю создать комиссию по выработке законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен", — сказал парламентарий.

Он отметил, что зачастую изменение российских цен на товары первой необходимости, включая продукты, происходит из-за того, что внутренний рынок России плохо защищен от мировых тенденций.

По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, такую комиссию мог бы возглавить вице-спикер СФ Андрей Яцкин.

Савченко в ходе "правительственного часа" с участием главы ФАС также поднял вопрос о сохранении таможенной пошлины для импортной свинины, учитывая, что собственное производство мяса в России, как минимум, на полмиллиона тонн превышает объемы потребления.

Матвиенко также полагает, что "если наш сельхозпроизводитель в полном объеме насыщает внутренний рынок свининой, то зачем снимать таможенные пошлины с импортной свинины". Она призналась, что эта мера ей непонятна, и объяснение, что там другая структура ценообразования, "выглядит странновато и непонятно.

Кроме того, спикер Совфеда предложила руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому разобраться с цепочками посредников между производителями товаров и их потребителями. "Те, кто фактически ничего не создает, накручивает цены до максимального предела, и дальше так оставлять ситуацию нельзя", — сказала сенатор.

Она подчеркнула, что сенаторы ведут мониторинг цен в регионах, и в правительстве также следует энергичнее вести эту работу. По ее мнению, в основном, накрутка цен идет через трейдеров. Это звено надо привести в порядок, чтобы не было искусственного накручивания цен для конечных потребителей, отметила она.

Ранее в ходе выступления глава ФАС сообщил, что в России фиксируется снижение наценок на социально значимые продукты в федеральных торговых сетях с августа по настоящее время с 22% до 15%.