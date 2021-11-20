МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Спрос на блюда быстрого питания у россиян не снижается: общий средний чек на покупку фастфуда за год вырос на 18% до 652 рублей, а общее количество покупок — на 72%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Производители газировки сообщили о проблемах с поставками сырья из Китая

В рамках исследования были изучены количество, сумма и средние чеки всех операций в эквайринговой сети банка за три квартала 2020 и 2021 годов.

В 2021 году россияне стали чаще покупать фастфуд на фоне ослабления карантинных ограничений на работу точек быстрого питания относительно января-сентября 2020 года, на которые выпадали периоды жесткого локдауна. Общее количество покупок фастфуда за три квартала 2021 года выросло на 72% относительно аналогичного периода прошлого года, а сумма – на 103%. Общий средний чек вырос на 18% и составил 652 рубля.

"Желание перекусить "быстрой" едой у россиян не снижается", — пришли к выводу авторы исследования. Стало известно, как выросли траты россиян на алкоголь в нерабочие дни

К тому же на волне увлечения здоровым образом жизни сегодня во многих меню фастфуд-точек можно найти немало блюд правильного питания – от салатов из свежих овощей до полезных завтраков и популярного кофе навынос.

При этом отчетливо наблюдается переход россиян из онлайна в офлайн на фоне ослабления карантинных мер в кафе в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Так, если офлайн-оборот за три квартала 2021 года в сегменте "фастфуд" увеличился на 119%, а количество операций — на 77%, то в онлайне оба показателя уменьшились на 17% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в интернете россияне заказывают фастфуд на более высокие средние чеки. За три квартала 2021 года онлайн-чек на быстрое питание составил 1 192 рубля, а офлайн – 637 рублей.