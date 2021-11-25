МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на красную икру в России, в частности, происходит на фоне обострения ситуации с запасами сырья на международном рынке, в первую очередь — Японии. Об этом пишет РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ).

Президент организации Герман Зверев заявил, что прошлогодняя путина была неудачной, в том числе для Японии. Соседняя страна не только добывает лососевых, но и импортирует их (так как Япония является главным икорным рынком в мире по объему).

В результате объем запасов переработанной икры в хранилищах Японии снизился. На сентябрь текущего 2021 года объем остатков оказался на 40% меньше, чем в прошлом 2020 году.

Помимо этого, виновным в росте цен оказался спрос на продукт на японском рынке, из-за чего в настоящее время страна усиленно пополняет свои запасы.

"Это привело к увеличению экспортных поставок и усилило страхи переработчиков икры: они опасаются разрыва цепочек поставок", — прокомментировал собеседник издания.

Другой фактор, влияющий на рост стоимости икры в России, это дефицит рефрижераторных контейнеров. Он привел к подорожанию перевозок. "Транспортировка подорожала в четыре раза. Но главное — разрушена стабильность поставок, а рынок всегда реагирует на нестабильность ростом цен", — подытожил Зверев.