МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) наблюдает рост продаж отечественных вин, сообщил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Ритейлеры рассказали, какое вино предпочитают россияне

"Надо полагать, что во многом благодаря именно усилиям властей и повышению качества выпускаемой продукции российское винопроизводство в последние годы растет высокими темпами, а покупатели проявляют к нему все больше интереса", — сказал Караваев.

"Как известно, закон о виноградарстве был принят с прицелом на поддержку этой отрасли — по мнению самих производителей, он уже дал дополнительный импульс отечественному виноделию, и мы также видим рост продаж отечественных вин", — добавил он.

Глава ассоциации отметил: ритейл чутко реагирует на изменение потребительского спроса и расширяет предложение, если продукция востребована покупателями. "Поэтому можно смело сказать: если винодельческая отрасль будет развиваться теми же темпами, ритейл сможет обеспечить реализацию отечественной продукции российскому потребителю", — указал собеседник агентства.

По его словам, развитию отечественного рынка помогает растущее качество вин, увеличение доли продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ), а также активная работа государства по развитию винодельческого комплекса.

"Также одним из факторов, которые способствовали популяризации российских вин, стал рост внутреннего туризма в последние годы. Кроме того, члены АКОРТ принимают активное участие в федеральной акции "Дни российских вин", а покупатели позитивно реагируют на представленные акционные предложения", — сказал Караваев.