МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году, чтобы не допустить роста цен на эту продукцию, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства.

"Как сообщила вице-премьер, учитывая сокращение поголовья (коров — ред.), волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов, и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вице-премьер в понедельник провела совещание по текущей ситуации в молочной отрасли и ее развитию, в котором, в частности, приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минобрнауки, Россельхознадзора, Росстата.

Участники совещания отметили, что экономические последствия пандемии отразились на молочной отрасли: например, производители отмечают рост цен на корма, ветеринарные препараты и электроэнергию. В то же время, предпринимаемые правительством меры по стабилизации ценовой ситуации способствовали сдерживанию темпов роста затрат сельхозтоваропроизводителей: например, своевременной оказалась поддержка производителей в размере 10,6 миллиарда рублей на затраты на корма.

Вице-премьер отметила, что в 2021 году всего Минсельхоз РФ предоставил господдержку предприятиям молочного скотоводства и производства молочной продукции в рамках "стимулирующей" и "компенсирующей" субсидий в размере около 54 миллиардов рублей. Согласно сообщению, господдержка отрасли в 2022 году также составит около 54 миллиардов рублей.

В начале ноября прошлого года сообщалось, что Минсельхоз РФ направил в правительство доклад, в котором рассматривалась ситуация с ценами по различным категориям продуктов; единственной категорией, в которой допускался их рост, была молочная продукция — из-за роста себестоимости производства и затрат на введение обязательной маркировки.

По данным Минэкономразвития, по итогам третьего квартала 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14%, производителей молока – на 12%, тогда как себестоимость производства, по оценкам специалистов, выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.