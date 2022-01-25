МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Одни из крупнейших сервисов по доставке еды в России Яндекс.Еда рекомендовал ресторанам-партнерам не добавлять одноразовые пластиковые приборы к онлайн-заказам, чтобы уменьшить количество неперерабатываемых отходов, сервис рассчитывает сократить объем используемого при доставке пластика в 2022 году на 50 тонн, сообщили в пресс-службе сервиса. "Яндекс" не смог отменить регистрацию бренда "Афиша Рестораны" на "Сбер"

Как уточнили в сервисе, Яндекс.Еда перестала добавлять по умолчанию пластиковые приборы в заказы из ресторанов и кафе. Теперь заказы будут приезжать с вилками и ложками, только если пользователи сами укажут нужное число приборов. Это позволит заметно сократить количество пластика в заказах, чтобы он не попадал в окружающую среду.

"Не класть по умолчанию пластиковые приборы в заказы — это не требование, а рекомендация сервиса… За 2022 год Еда планирует довести в приложении и на сайте долю заказов без приборов до 30% — это значит, что примерно 50 тонн пластика не попадёт в окружающую среду ", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании ГК "Эколайн", пластиковые приборы не перерабатываются, потому что их трудно выбрать из потока отходов. Кроме того, они загрязнены остатками пищевых отходов.