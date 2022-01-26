МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ системно занимается стимулированием роста объемов производства сырья для переработки, чтобы сохранить стабильные цены на продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ, говорится в заявлении ведомства. Минсельхоз не видит причин для сильного подорожания хлеба в России

"Для сохранения стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке Минсельхоз России проводит системную работу, направленную на стимулирование роста производства сырья для переработки", — говорится в сообщении пресс-службы.

Удорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает повышать цены производителей детского питания, в частности, об этом сообщила компаниями "Прогресс" (бренд "Фрутоняня"), сообщило ранее в среду издание "Коммерсант".

В Минсельхозе соглашаются, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ, в том числе в сегменте детского питания, работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания упаковки, топлива, электроэнергии, логистических услуг и других составляющих себестоимости. Россия с начала года снизила экспорт сельскохозяйственной продукции

Между тем, помимо работы самого министерства для сохранения стабильной ценовой ситуации есть и другие факторы в поддержку производителей детского питания — в пресс-службе отметили, что производители плодоовощной продукции ежегодно наращивают объемы выпуска, что, в том числе, тоже способствует эффективному развитию предприятий переработки.

Кроме того, по предварительным данным Росстата, в 2021 году в России был обновлен рекорд в производстве плодов и ягод, валовый сбор которых во всех категориях хозяйств достиг 3,9 миллиона тонн, увеличившись на 7% по сравнению с 2020 годом. В свою очередь, планомерно развивается и производство крупяных культур. "Стоит отметить, что в том числе благодаря высокому урожаю отпускные цены на яблоки, которые являются важным сырьем для производителей детского питания, за прошедший год снизилась на 16,1%", — заключили в пресс-службе.