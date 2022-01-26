МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Поставщики детского питания в РФ вынуждены повышать цены на свою продукцию, чтобы избежать банкротств, и предпосылок к снижению его стоимости пока нет, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Минсельхоз принимает меры для стабилизации цен на продукты

"На протяжении двух лет поставщики (детского питания – ред.) не меняли цен и пытались сдержать возросшие издержки за счет собственных ресурсов, чтобы потребители не ощутили его на полке. Однако сегодня ресурсы поставщиков по сдерживанию роста цен полностью исчерпаны", — сообщил Леонов.

Удорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает повышать цены производителей детского питания, в частности, компания "Прогресс" (бренд "Фрутоняня") планирует поднять цены в среднем на 15,5% с 1 февраля, написало в среду издание "Коммерсант". Минсельхоз РФ позже прокомментировал, что для сохранения стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке проводит системную работу, направленную на стимулирование роста производства сырья для переработки.

По мнению Леонова, заявленное повышение даже не покрывает рост себестоимости, а является вынужденным и необходимым, "чтобы попросту избежать банкротств". "Таким образом, предпосылок к снижению цен по нему, как и по многим другим категориям продуктов питания, мы, к сожалению, не видим", — подчеркнул он.

Последние два года для поставщиков можно назвать форс-мажорными ввиду пандемии и ее последствий, считает зампредправления "Руспродсоюза": нарушились поставки, контракты, подорожали импортные и отечественные составляющие, которые используются для производства многих продуктов питания. Кроме того, выросла стоимость сырья, логистики и упаковки.

"Так, только сырье для производства детского питания подорожало от 15% до свыше 30%. Логистика за 2021 год выросла в цене минимум на 20%. Разные виды упаковки подорожали от 15% до более 100%. И этот рост фактически идет с 2020 года", — подчеркнул Леонов. Он также отметил, что детское питание является той категорий продукции, снижение качества которой просто недопустимо.

Между тем, продолжил Леонов, рост отпускных цен вовсе не означает рост цены на полке. "Если торговые сети, вслед за поставщиками, будут готовы пожертвовать своей маржей — потребитель рост на полке не увидит. Глобально, решением острого вопроса роста цен, на наш взгляд, является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения", — заключил он.