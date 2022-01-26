МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Капуста в России за период с 15 по 21 января подорожала на 2,7%, морковь — на 1,67%, картофель и яблоки выросли в цене меньше — на 0,4% и 0,47%, следует из данных Росстата. Недельная инфляция в России составила 0,22%

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 0,9%, а наиболее заметно подорожали белокочанная капуста, морковь и помидоры.

Цены на свежую белокочанную капусту за период с 15 по 21 января в среднем по России увеличились на 2,7%, с начала года — на 11,16%. "Капуста белокочанная в 46 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-4%, в 26 субъектах – на 4,1-11,9%. В четырех субъектах цены не изменились. В девяти субъектах цены снизились на 0,2-1,6%", — сообщает Росстат.

Морковь в среднем по России за отчетный период подорожала на 1,67%, с начала года по 21 января — на 6,12%. Согласно данным статведомства, в 48 регионах цены на морковь выросли на 0,1-4%, в 13 – на 4,1-8,8%, в пяти регионах — не изменились, а в 19 — снизились на 0,1-3,9%.

Цена на помидоры с 15 по 21 января выросла в среднем на 1,55%: в частности, в 38 субъектах РФ они подорожали на 0,3-4%, в 21 субъекте – на 4,1-12,1%. "В шести субъектах цены не изменились. В 20 субъектах цены снизились на 0,6-3,5%", — уточняет Росстат. С начала года по 21 января помидоры в среднем стали дороже на 10,59%.

За период с 15 по 21 января цены на огурцы увеличились в среднем на 1,18% (с начала года — на 9,27%), на свеклу — на 0,25% (с начала года — на 3%), репчатый лук стал дороже на 0,16% (с начала года — на 1,88%), яблоки — на 0,47% (с начала года — на 1,87%), картофель — на 0,4% (с начала года — на 2,39%).

Бананы за отчетную неделю подорожали на 1,32%, с начала года по 21 января — на 6,34%. Водка с 15 по 21 января подорожала на 0,29%, с начала года — на 1,01%. Цены на поваренную соль выросли за неделю на 0,28%, с начала года по 21 января — на 0,51%.

САХАР, ГРЕЧКА, МАСЛО

Гречка в России с 15 по 21 января подорожала на 0,69%, сахар — на 0,71%; свинина, мясо кур и яйца дешевеют, следует из данных Росстата.

Гречка с 15 по 21 января выросла в цене на 0,69%, с начала года — на 1,89%. Так, в 54 регионах страны гречка за неделю подорожала на 0,1-4,5%, в 11 цены не изменились, а в 20 регионах — снизились на 0,1-1,9%. Свинина (кроме бескостного мяса) за отчетный период стала дешевле на 0,03%, а с начала года по 21 января — на 0,43%.

Цены на сахар-песок за период с 15 по 21 января в среднем по России увеличились на 0,71%, с начала года к отчетной дате — на 1,84%. По данным Росстата, в 74 субъектах РФ цена на сахар за неделю выросла на 0,1-3,4%, в четырех — цены не изменились, а в семи регионах — снизились на 0,1-1,6%.

Подсолнечное масло подорожало на 0,08%, в том числе в 38 субъектах РФ — на 0,1-4,5%. "В 26 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-4,5%", — говорится в материалах ведомства. С начала года по 21 января подсолнечное масло в РФ в среднем стало дороже на 0,2%.

Куриные яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,32%, в том числе в 57 субъектах РФ – на 0,1-4%, а в девяти – на 4,1-9,5%. По данным Росстата, в 57 субъектах РФ куриные яйца стали дешевле на 0,1-4%, в девяти – на 4,1-9,5%. В четырех регионах цены на них не изменились, а в 15 — выросли на 0,1-5,2%. С начала года куриные яйца в стране стали дешевле на 2,37%.

Цены на охлажденные и мороженые куры за отчетный период снизились на 0,55%, а с начала года по 21 января — на 1,07%. В 56 субъектах РФ они стали дешевле на 0,1-4,6%, в восьми — цены не изменились, а в 21 регионе — выросли на 0,1-2,1%.

Согласно данным ведомства, пастеризованное питьевое молоко за период с 15 по 21 января стало дороже на 0,6%, стерилизованное — на 0,46%, а сухие молочные смеси для детского питания — на 0,12%. Цена на овощные консервы для детского питания выросла на 0,49%, на фруктово-ягодные — на 0,01%. Цены на шоколадные конфеты снизились на 0,7%, на черный чай – на 0,6%.

Пшеничная мука с 15 по 21 января подорожала на 0,25% (с начала года — на 1,42%), черный хлеб не изменился в цене (с начала года — подорожал на 0,51%), макаронные изделия стали дороже на 0,66% (с начала года — на 2,39). Вермишель выросла в цене на 0,72% (с начала года – на 1,53%), белый хлеб — на 0,17% (с начала года — на 0,71%). Рис подорожал на 0,47% (с начала года — на 1,02%), пшено — подешевело на 0,1% (с начала года — на 0,94%).