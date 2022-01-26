МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ повысил минимальные розничные цены (МРЦ) в России в 2022 году на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации. Цены на овощи в России продолжили рост

Согласно документу, минимальная розничная цена на водку повышена на 7,4% — до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра (с действующего в 2021 году уровня 243 рубля). Минимальная закупочная цена водки у производителя увеличена на 5,4%, до 214 рублей за полулитровую бутылку (с 203 рублей), оптовая — на 5,7%, до 222 рублей (с 210 рублей).

МРЦ на коньяк выросла на 7,6%, до 480 рублей за полулитровую бутылку (с 446 рублей), на бренди — на 7,4%, до 348 рублей (с 324 рублей). Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя, согласно приказу, повышены до 371 рубля (на 5,4%) и до 270 рублей (на 5,5%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 391 рубля (на 5,7%) и до 284 рублей (на 5,6%) соответственно.

Минимальные розничные цены в РФ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Эксперты, опрошенные РИА Новости, поясняли, что повышение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь в РФ не вызывает фактического роста цен в рознице. По их словам, этот показатель является, по сути, индикатором для бизнеса и государства, отражая рост издержек на производство, и не влияет на сложившиеся на розничном рынке цены.