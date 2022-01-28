МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 17 по 23 января вырос вторую неделю подряд, поднявшись на 1 пункт — до 87,8 пункта. Производители газировки сообщили о проблемах с поставками сырья из Китая

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе сильнее всего средний чек вырос по медицинским маскам (на 6%, до 107 рублей). Также он увеличился по перчаткам (на 3%, до 166 рублей), кусковому мылу (на 2%, до 97 рублей), туалетной бумаге (на 1%, до 82 рублей). Снизился средний чек по антисептикам (на 2%, до 206 рублей) и лимонам (на 3%, до 34 рублей). А по гречке он сохранился на прежнем уровне (102 рубля). Минсельхоз не видит причин для сильного подорожания хлеба в России

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 1 пункт и составил 87,8 пункта.

Эпидемиологическая картина обостряется, на этом фоне россияне продолжают увеличивать запасы средств индивидуальной защиты, поясняют аналитики "Платформы ОФД". По их наблюдению, с переходом офисных работников на дистанционный режим постепенно растет и объем продаж продуктов питания.