МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Соки, бутилированная вода и другие напитки в России могут увеличиться в стоимости по отдельным наименованиям из-за роста расходов производителей на упаковку, энерготарифы и транспорт, а также на фоне роста курса американской валюты, сообщили РИА Новости представители отрасли и ритейла. В Минсельхозе же отметили, что высокие темпы роста цен на продукты – это мировой тренд, а стабилизирующие меры российских властей делают его значительно менее выраженным. Росстат назвал регионы с наибольшим и наименьшим ростом цен

"Индустрия напитков отмечает, что текущая конъюнктура говорит о серьезных объективных предпосылках к повышению стоимости продукции. Вместе с этим игроки рынка делают все возможное для оптимизации бизнес-процессов и выстраивания сбалансированной ценовой политики", — сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.

Рынок продуктов питания, в том числе напитков, находится сейчас в условиях увеличившихся рисков, считает Новиков: влияние на формирование стоимости продуктов оказывают, в частности, колебания курсов валют, рост стоимости упаковки, сырья, топлива и изменение логистических маршрутов.

Представители торговой сети "Верный" сообщили РИА Новости, что получили письма от нескольких поставщиков напитков с уведомлениями об увеличении закупочной цены на товар с февраля: размер повышений на разные категории напитков заявлен в размере до 25%, а в списке поставщиков, приславших уведомления — "Кока-кола", Pepsico, "Балтика", "Сады Придонья", "Шишкин лес", "Якобс" и другие.

"Торговая сеть "Верный" сообщает, что на сегодняшний день повышение цен не принято, идет обсуждение. Мы понимаем социальную направленность нашей сети и всегда отстаиваем интересы наших покупателей", — отметили в пресс-службе ритейлера.

ВЛАСТИ РФ СПРАВЛЯЮТСЯ

По сообщению пресс-службы Минсельхоза России, "возможны отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей". Там также пояснили, что на производителей пищевых продуктов в России, в том числе напитков, оказывают влияние рост стоимости упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости. Аграрии поддержали решение ритейлеров по наценкам

В министерстве напомнили, что высокие темпы роста цен на продукты питания – это мировой тренд, продолжающийся на протяжении двух последних лет. "В России благодаря принятым правительством стабилизирующим мерам данная тенденция носит значительно менее выраженный характер", — подчеркнули в Минсельхозе.

Производство безалкогольных напитков в России, по последним данным Росстата, за 11 месяцев 2021 года выросло на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. "Таким образом, данный сегмент является одним из наиболее активно развивающихся в пищевой и перерабатывающей промышленности России", — пояснили в Минсельхозе.