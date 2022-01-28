МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов предложило ввести в России новые штрафы для бизнеса за предоставление недостоверной, неполной информации либо искажение реквизитов в национальной системе прослеживаемости товаров, пишет газеат "Известия" со ссылкой на источник в Чинфине.

Соответствующий законопроект с поправками в Кодекс об административных нарушениях (КОАП) ведомство предложило рассмотреть Госдуме, депутаты могут изучить документ в июле текущего 2022 года.

Собеседники издания отметили, что в основном требование будет касаться бытовой техники.

В проекте предлагают ввести за каждый недостоверный документ штраф, его будут выплачивать предприниматели в размере от одной тысячи рублей.