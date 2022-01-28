МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Введение обязательной маркировки товаров не сильно влияет на их цену, а возможное удорожание воды может быть связано с другими факторами, сообщила пресс-служба Минпромторга. Производители напитков в России прогнозируют рост цен на свою продукцию

Ранее "Известия" написали о том, что производители воды "Шишкин лес" сообщили об удорожании воды на 20% с 14 февраля. Причиной этого назвали введение обязательной маркировки питьевой воды, запущенной с 1 декабря 2021 года.

"На стоимость упакованной воды оказывают влияние множество факторов, Представители отрасли отмечали, что причиной роста цен на упакованную воду может стать рост цен на упаковочные материалы, электроэнергию, топливо, логистические услуги", — говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что на текущий момент введение обязательной маркировки не оказало существенного влияния на цены указанной продукции.

Кроме того, в Центре развития перспективных технологий, выступающим оператором Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", заявили, что "цифровая маркировка упакованной воды не сказывается на ценах". "Нагрузка на отрасль незначительная и не может влиять на отпускные цены. Цифровая маркировка не вызвала роста цен ни в одной категории, где введена", — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Маркировка минеральной воды началась в России с 1 декабря 2021 года, с 1 марта 2022 года маркировка распространится на остальную питьевую воду.