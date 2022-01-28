МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продовольствие требует постоянного и системного внимания властей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским. В Минфине опровергли влияние маркировки на стоимость молочной продукции

Важно быстро реагировать на изменение ценовой конъюнктуры, подчеркнул премьер.

"Очевидно абсолютно, что вопрос этот стоит держать на постоянном контроле, он требует детального внимания", — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства также сообщил, что поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами. В Минпромторге прокомментировали возможность роста стоимости воды

Правительство чуть более года назад создало межведомственную рабочую группу по мониторингу и реагированию на изменение цен на социально значимые товары. ФАС ведет активную работу в составе этой группы.

Кроме того, Мишустин подчеркнул необходимость держать под контролем ситуацию с ценами на стройматериалы и жилищным строительством из-за непростой ситуации.

Глава ФАС в свою очередь отметил, что ведомство отслеживает цены на песок, щебень, гравий, на металлопродукцию, арматуру, цемент, кирпич, кровельные материалы и другие материалы. За последние полгода ФАС провела целую серию антимонопольных расследований, результатом которых стало возбуждение ряда антимонопольных дел.