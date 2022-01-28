Мишустин призвал продолжать следить за ситуацией с ценами на продукты
Мишустин призвал уделять пристальное внимание ситуации с ценами на продукты и стройматериалы
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продовольствие требует постоянного и системного внимания властей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.
Важно быстро реагировать на изменение ценовой конъюнктуры, подчеркнул премьер.
"Очевидно абсолютно, что вопрос этот стоит держать на постоянном контроле, он требует детального внимания", — подчеркнул Мишустин.
Глава правительства также сообщил, что поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами.
Правительство чуть более года назад создало межведомственную рабочую группу по мониторингу и реагированию на изменение цен на социально значимые товары. ФАС ведет активную работу в составе этой группы.
Кроме того, Мишустин подчеркнул необходимость держать под контролем ситуацию с ценами на стройматериалы и жилищным строительством из-за непростой ситуации.
Глава ФАС в свою очередь отметил, что ведомство отслеживает цены на песок, щебень, гравий, на металлопродукцию, арматуру, цемент, кирпич, кровельные материалы и другие материалы. За последние полгода ФАС провела целую серию антимонопольных расследований, результатом которых стало возбуждение ряда антимонопольных дел.