МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Число заказов, поступающих в сервисы доставки еды в 2021 году в России, увеличилось в 1,4-4 раза, при этом клиенты стали чаще заказывать готовы блюда, следует из данных опрошенных РИА Новости компаний, занимающихся доставкой. Сервис Яндекс.Еда рекомендовал не класть одноразовые приборы в заказы

"По итогам 2021 года "Самокат" доставил 69,3 миллиона заказов, что в 3,8 раза больше, чем в 2020 году", — сообщили РИА Новости в компании.

"СберМаркет" за этот же период совершил 23 миллиона доставок, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

Другой крупнейший доставщик еды Delivery Club за первые девять месяцев 2021 года доставил около 60,5 миллиона заказов, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период в 2020 году.

О росте числа доставок в 2021 году сообщили также "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" — за 3 квартал 2021 года они доставили в 1,9 раз и 2,5 раз больше заказов, чем годом ранее.

Помимо общего увеличения числа заказов, сервисы также отмечают повышающийся спрос россиян на готовую продукцию.

"Растет и количество заказов готовых блюд. Эту тенденцию мы наблюдали в течение 2021 года. В чеках практически 40% пользователей "Лавки" есть готовая еда", — отметили в "Яндекс.Лавке".

"Доля онлайн-торговли продуктами в общем объеме рынка пока составляет всего около 2%, есть большое пространство для роста, будет расти скорость доставки у всех игроков, будут расширяться категории товаров, доступных к заказу, и количество подключенных к сервисам партнеров", — отметил сооснователь "СберМаркета" Дмитрий Жулин.