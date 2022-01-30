МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В 2021 году спрос на продукты в России вырос вдвое — с 1,7 до 4,1% — по сравнению с 2020 годом и обогнал непродуктовые товары, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование NielsenIQ. Цепочки, браслеты и серьги: в России растет спрос на ювелирные украшения

Согласно исследованию, в наибольшей степени увеличился объем продажи овощей, фруктов, готовой еды. Для сравнения, в 2020 году у российских граждан повышенным спросом пользовались продукты с длительным сроком хранения — макароны, крупы, консервы. Так сказывалось влияние пандемии.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что рост спроса на свежие продукты связан с развитием доставки. И, как полагают в АКИТ, в нынешнем году эта тенденция продолжится.

Также в ходе исследования был зафиксировано повышение спроса на безалкогольные напитки и товары для животных. При этом продажи блюд быстрого приготовления в натуральном выражении повысились на 10,6%, супов — на 9,1%, лапши — на 7,3%.

По мнению президент АКИТ Артема Соколова, эта тенденция объясняется максимальным уровнем качества сервиса доставки. Ведь сегодня российским гражданам доступен весь ассортимент готовых блюд кафе и ресторанов, наборы для приготовления еды разных кухонь, что актуально для тех, кто работает удаленно.