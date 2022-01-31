МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Спрос на инструменты для уборки снега от российских продавцов за три недели января вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 8 раз, говорится в исследовании AliExpress Россия. В России стремительно растет спрос на продукты питания

"За три недели января спрос на инструменты для уборки снега от российских продавцов вырос в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Эксперты связали это с приходом циклонов, которые привели к снегопадам во многих регионах России", — выяснили специалисты.

Чаще всего россияне выбирали автомобильные лопаты для уборки снега и крупные лопаты с колесами, которые подходят для дачного участка или уборки улицы. В топе популярных моделей — товары от 500 до 3,6 тысячи рублей, также покупатели выбирают складные уличные лопаты стоимостью от 300 до 600 рублей.

"Спрос на снегоуборочные машины вырос в январе в 7,5 раз. Пользователи предпочитают электрические снегоуборщики для очистки дорожек и парковочных мест. Самые популярные модели от российских продавцов обойдутся в сумму от 10 до 12 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, вырос спрос на инструменты для чистки стекол автомобилей вырос в 5,2 раза: наиболее востребованными в этой категории были автомобильные щетки со скребком, а также резиновые скребки-конусы, разброс цены — от 150 до 400 рублей.

Другая популярная категория товаров для автомобилей — противобуксовочные ленты, продолжили в компании. По данным AliExpress Россия, спрос на них на локальном маркетплейсе вырос в январе в 11 раз, а среди популярных моделей — ленты из пластика, которые помогают вытащить забуксовавшую машину.