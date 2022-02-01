МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Выручка группы компаний "ЛитРес" по итогам 2021 года выросла на 30%, от продаж сервисов B2C-сегмента — на 33%, сообщает компания. OR Group в 2021 году снизила выручку на 21%

"Выручка группы компаний "ЛитРес"… по итогам 2021 года выросла на 30%, от продаж в B2C-сегменте (сервисы "ЛитРес" и MyBook) — на 33%. Выручка флагманского сервиса "ЛитРес" увеличилась на 30% за тот же период. На него на сегодняшний день приходится около 67% выручки ГК (включая "ЛитРес: Абонемент")", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что при этом самый высокий рост показывает приложение для текстовых и аудиокниг на платформе Android, его выручка выросла более чем на 60% за год. Выручка приложения на платформе iOS увеличилась на 54%.

Аудиокниги, согласно сообщению, остаются одним из "ключевых драйверов" развития книжного рынка, они пользуются популярностью у пользователей благодаря удобному формату потребления. Сегмент аудио на книжном рынке России вырос примерно на 43%. Выручка сервиса от продаж аудиокниг увеличилась по итогам года более чем на 45%, было продано более 6,6 миллиона экземпляров, аудиокниги занимают около 32% от выручки сервиса.

Рост выручки подписного сервиса MyBook составил более 40%, при этом компания прогнозирует ускорение темпов роста подписных сервисов в 2022 году, так как низкий прирост в 2021 году был обусловлен большой базой активных пользователей подписки в 2020 году во время самоизоляции. Рост также связан с возросшей популярностью аудиосегмента — в 2021 году книги сервиса в аудиоформате слушали на 23% больше подписчиков, чем в 2020 году.

Выручка от продаж "ЛитРес: Абонемента" выросла более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, рост год к году составил более 500%, а число активных пользователей на начало 2022 года превысило 330 тысяч человек. При этом выручка от продаж абонементов "ЛитРес" составила более 15% выручки сервиса в 2021 году. Выручка издательских сервисов группы компаний выросла на 40%, партнерского направления — на 32%.

"В 2022 году мы планируем сконцентрироваться на объединении всех наших сервисов в единую книжную цифровую экосистему. Особое внимание будет уделено развитию сервисов по подписке и клубной модели, а также авторских сервисов: речь идет как о развитии сервисов "ЛитРес: Самиздат" и "ЛитРес: Издательство", так и об эксклюзивном контенте, созданном специально для "ЛитРес" популярными авторами и чтецами", — сказал гендиректор компании Сергей Анурьев, слова которого приводит пресс-служба.