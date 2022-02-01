МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, закрыла сделку по покупке сети "Утконос" за 20 миллиардов рублей, следует из материалов ритейлера.

"МКПАО "Лента"… сегодня объявляет о завершении сделки по покупке онлайн-ритейлера "Утконос". Цена покупки на момент закрытия составила 20 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупка позволит "Ленте" значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке и более эффективно конкурировать в этом сегменте в Москве, особенно в ценовых категориях "выше среднего" и "премиум".

В результате приобретения доля "Ленты" на онлайн-рынке Москвы составит приблизительно 11%.

"Ожидается, что интеграция "Утконоса" будет проходить поэтапно с фокусом на совершенствовании операционных процессов и росте стоимости компании в долгосрочной перспективе. В настоящее время руководство "Ленты" разрабатывает план последовательного объединения "Ленты Онлайн" и "Утконоса" в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет охватывать собственный рыночный сегмент и определенные покупательские миссии", — добавляется в сообщении.