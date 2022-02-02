МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. На Украине обнаружили невиданное: половина съеденной украинцами в 2021 году гречки выросла на полях России. Украина ежегодно потребляет около 140 тысяч тонн гречки, тогда как выращивается на ее полях не более половины. И вопреки принятому украинским правительством еще в 2015 году постановлению "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", в число которых попала и гречка, эта крупа агрессивно просачивается на Украину из России. подробно об этом рассказал колумнист РИА Новости Валерий Михайлов.

Он отметил, что де-юре большая часть импортируемой Украиной гречневой крупы производится в Казахстане. Но в Международной ассоциации гречки (несмотря на "международное" название, организация является сугубо украинской) все в курсе, что гречка имеет российское происхождение, а Казахстан является лишь транзитной страной: "В России гречку выращивают преимущественно в Алтайском крае, граничащем с Казахстаном. Крупа везется к нам по железной дороге через эту страну, там меняют документы и бирочку — мол, гречка казахстанского происхождения. И юридически торговля идет с казахстанскими поставщиками". Доктор Мясников напомнил о пяти забытых советских "суперпродуктах"

"Впрочем, это не совсем правда, частично гречка заезжает на Украину и без всяких посредников: патриотизм патриотизмом, а кушать хочется. Невзирая на прямой запрет ввоза, в 2021 году из России было поставлено 12,7 тысячи тонн гречки почти на семь миллионов долларов, в 2020 году 15,4 тысячи тонн на 6,2 миллиона долларов и так далее", — отметил Михайлов.

Как же так получилось? Колумнист РИА Новости объясняет, что на Украине посевы гречки и ее урожаи за последние четыре-пять лет сократились в пять раз. Аграрно-сырьевая структура экономики и почти полное отсутствие государственного управления и регулирования сделали практически безальтернативным выращивание аграриями наиболее простых культур (кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса), которые можно в больших объемах толкнуть на экспорт. Отсюда же растут ноги у регулярно случающихся всплесков дефицита других традиционных культур: картофеля, лука и так далее.

Украинские эксперты в недостаточных урожаях гречки винят, как водится, "москалей", мол, задавили производство демпинговыми поставками, замечает Михайлов. Забавно, что при этом они же одновременно умудряются утверждать, что выращивать ее просто невыгодно украинским аграриям, и это при цене в магазине по 50-60 гривен (140-160 рублей) за килограмм.

В целом история с гречкой, конечно же, не первая подобного рода. В прошлом украинские импортеры активно продолжали закупать запрещенные к ввозу российские удобрения под видом произведенных в других странах. А в 2022 году в рамках дефицита удобрений на мировом рынке Украине придется за возможность ввезти российские еще и побороться. Высокотехнологичные российские комплектующие для остатков авиационной и некоторых других отраслей промышленности Украина тоже с удовольствием покупает через третьи страны. Ну а продолжающаяся уже семь лет история с закупкой "европейского" газа, который, разумеется, является российским и приобретается с наценкой через европейских посредников, — это вообще классика.

Если другие случаи закупок российских товаров через третьих лиц не афишируются и по умолчанию считаются "зрадой", то закупка газа по такой схеме является предметом гордости. Это притом что другие углеводороды (уголь, нефтепродукты, сжиженный газ) вообще приобретаются напрямую без каких-либо запретов. А на вопрос, чем принципиально отличается приобретение у России угля, мазута или пропана от закупки природного газа, апологеты газовой "перемоги" над Россией способны ответить лишь: "Это другое". Такой вот когнитивный диссонанс в масштабах государства.

Еще ряд российских товаров (красную и черную икру, кондитерские изделия, лекарства) нельзя купить в официальных торговых сетях, но при желании можно легко найти в интернете, пишет Михайлов. Финансист подсчитал, сколько рубль теряет на геополитике

И очень сложно представить, что импорт российской гречки и других запрещенных товаров производится без ведома украинской власти.

Но нельзя сказать, что вопросы таких поставок в нынешние времена многочисленных взаимных санкций являются чем-то уникальным. Киев, например, уже который год, вопреки собственному запрету на вывоз необработанной древесины, экспортирует ее в Евросоюз под видом дров, а честные европейцы стыдливо отводят глаза от этого неприглядного факта, якобы не замечая его в упор.

Михайлов привел в пример и ситуацию с белорусскими товарами.

"О поставках "белорусских" креветок в Россию или "белорусского" угля на Украину (когда Россия временно запрещала его вывоз в эту страну) давно и хорошо известно всем. Но сегодня мы являемся свидетелями того, как находящиеся под санкциями Евросоюза белорусские нефтепродукты едут туда через Эстонию: экспорт в прибалтийскую республику в прошлом году вырос в три раза по сравнению с 2020 годом, достигнув рекордного уровня. Заметим, что Литва и Латвия при этом транзит белорусских нефтепродуктов полностью потеряли", — рассказывает колумнист РИА Новости.

Есть все основания полагать, что в ближайшие годы количество взаимных запретов на поставки и тому подобных санкций продолжит расти и станет касаться все большего числа стран. Уважающие себя государства в таких условиях просто вынуждены будут обзаводиться собственными критическими технологиями и пытаться своими силами закрывать потребности в основных продуктах жизнеобеспечения. Остальным придется либо петлять между центрами силы, либо рассчитывать на то, что "заграница нам поможет".