МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рост цен на капусту, морковь и помидоры в России с 22 по 28 января замедлился, огурцы и яблоки подорожали сильнее, чем на предыдущей неделе, немного выросли в цене картофель и лук, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию с 22 по 28 января увеличились в среднем на 1,1%. Огурцы подорожали на 2,69%, капуста — на 2,07%, помидоры — на 1,14%, морковь — на 1,04%. Цена на яблоки выросла в среднем на 0,78%, на картофель — на 0,44%, свекла стала дороже на 0,39%, лук — на 0,22%.

За предыдущий отчетный период, с 15 по 21 января, огурцы подорожали на 1,18%, капуста — на 2,7%, помидоры — на 1,55%, морковь — на 1,67%, яблоки — на 0,47%, картофель — на 0,4%, свекла — на 0,25%, лук — на 0,16%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда увеличились в среднем на 0,9%.

С начала года к 28 января капуста в России подорожала на 13,46%, морковь — на 7,22%, картофель — на 2,84%, свекла — на 3,4%, лук — на 2,1%. Цена на помидоры с начала года выросла на 11,85%, на огурцы — на 12,21%, на яблоки — на 2,66%.

Бананы за период с 22 по 28 января подорожали на 1,76%, на прошлой неделе — на 1,32%, а с начала года — на 8,21%. Цена на водку в среднем за отчетный период выросла на 0,43% (на прошлой неделе — на 0,29%, с начала года — на 1,44%).

Овощные консервы для детского питания подорожали на 0,18%, с начала года по 28 января — на 0,9%. Фруктово-ягодные консервы для детей с 22 по 28 января подешевели на 0,23%, с начала года цена на них выросла на 0,12%.

ГРЕЧКА, САХАР

Рост цен на гречку в России с 22 по 28 января резко замедлился, цены на сахар и подсолнечное масло также прибавили меньше, чем на прошлой неделе, но стали дорожать чай и шоколадные конфеты, следует из данных Росстата.

Гречка с 22 по 28 января выросла в цене в среднем на 0,09%, тогда как за предыдущий период, с 15 по 21 января, рост составлял 0,69%, а с начала года цены на нее поднялись на 1,98%. Черный чай подорожал на 0,48% (неделей ранее он подешевел на 0,64%, с начала года — на 0,08%), мягкие конфеты, глазированные шоколадом, с 21 по 28 января подорожали на 0,33% (неделей ранее они подешевели на 0,74%, с начала года — на 0,62%).

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,68%. С 15 по 21 января цены на сахар выросли на 0,71%, а с начала года по 28 января — прибавили 2,53%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,06% (неделей ранее оно выросло в цене на 0,08%, с начала года по 28 января — на 0,26%). Поваренная пищевая соль подорожала на 0,49% (неделей ранее — на 0,28%, с начала года — на 1%).

Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране снизились с 22 по 28 января на 0,26%. За предыдущую неделю мясо кур подешевело на 0,55%, а с начала года по 28 января — на 1,33%. Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,02% (с 15 по 21 января — на 1,32%, с начала года — на 3,37%).

Согласно данным ведомства, пастеризованное питьевое молоко за отчетный период стало дороже на 0,61% (неделей ранее — на 0,6%, с начала года — на 1,65%), стерилизованное — на 0,2% (неделей ранее цена на него выросла на 0,46%, с начала года — на 1,61%). Сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,54% (на 0,12% — с 15 по 21 января, на 0,48% — с начала года).

Пшеничная мука с 22 по 28 января подорожала на 0,52% (с начала года — на 1,95%), черный хлеб — на 0,2% (с начала года — на 0,71%), макаронные изделия стали дороже на 0,4% (с начала года — на 2,8%). Вермишель выросла в цене на 0,52% (с начала года – на 2,06%), белый хлеб — на 0,01% (с начала года — на 0,72%). Рис подорожал на 0,15% (с начала года — на 1,17%), пшено — подешевело на 0,07% (с начала года — на 1,01%).