МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 24 по 30 января вырос третью неделю подряд, поднявшись на 1,4 пункта — до 89,2 пункта. ФАС предложила зафиксировать цены на сахар

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по большинству товаров в составе корзины. Так, увеличился он по туалетной бумаге (на 5%, до 86 рублей), кусковому мылу (на 3%, до 100 рублей), антисептикам (на 2%, до 210 рублей), медицинским маскам (на 2%, до 109 рублей) и гречке (на 2%, до 104 рублей). Снизился средний чек по лимонам (на 3%, до 33 рублей) и перчаткам (на 1%, до 164 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 1,4 пункта и составил 89,2 пункта.

Продажи товаров из "коронавирусного набора" растут вследствие ухудшения эпидемиологической обстановки — запасы средств индивидуальной защиты пополняют как сами россияне, так и их работодатели, отмечают аналитики "Платформы ОФД".