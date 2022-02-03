МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проработали рекомендации производителям сахара по предельным ценам для розницы и наценкам для дистрибьюторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. ФАС предложила зафиксировать цены на сахар

ФАС сообщила в четверг, что рекомендует производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику, в частности, ограничить дистрибьюторам максимальную торговую наценку и запретить перепродажу сахара для розницы третьим лицам.

"В 2022 году в целях недопущения роста его стоимости Минсельхоз совместно с ФАС проработали рекомендации к торговым политикам производителей в части установления предельных цен при продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов", — сообщили в пресс-службе.

Министерство также считает необходимым разработать соответствующие рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли, добавили в пресс-службе. Covindex вырос третью неделю подряд

Там также напомнили, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре: производители отгружают эту продукцию в необходимых объемах, перебои в поставках не отмечаются. Помимо этого, в текущем году запланировано увеличение площадей посевов под сахарную свёклу. "В 2021 году благодаря ценовым соглашениям, а также прямыми субсидиями производителям на килограмм продукции отпускные цены на сахар оставались стабильными", — отметили в пресс-службе.

Правительство в декабре 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля 2021 года, однако впоследствии были продлены: для сахара — до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.