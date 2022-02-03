МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российские ритейлеры поддерживают меры по сдерживанию цен на продовольственные товары, но просят власти при разработке подобных инициатив не выходить за рамки рыночного регулирования, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев. Власти проработали рекомендации по ценам на сахар

"АКОРТ поддерживает меры, которые позволят не допускать возможные манипуляции с ценами на продовольственные товары и сдерживать рост их стоимости…. При этом важно при выработке таких инициатив оставаться в рамках рыночного регулирования, не нарушая сложившихся механизмов взаимодействия", — заявил Караваев.

Он отметил, что торговые сети со своей стороны "уже предприняли ряд мер, в том числе вышли с инициативой об ограничении торговой наценки на ряд социально значимых товаров". "И мы приветствуем любые усилия других игроков в цепочке, которые предпринимаются в этом же направлении", — сказал он.

Минсельхоз РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ранее проработали рекомендации производителям сахара по предельным ценам для розницы и наценкам для дистрибьюторов. ФАС сообщила в четверг, что рекомендует производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику, в частности, ограничить дистрибьюторам максимальную торговую наценку и запретить перепродажу сахара для розницы третьим лицам. Министерство также считает необходимым разработать соответствующие рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли. Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 11 лет

Правительство в декабре 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля 2021 года, однако впоследствии были продлены: для сахара — до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.