КИШИНЕВ, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость вина в Молдавии выросла в среднем на 10-15%, это объясняется неурожаем винограда, а также подорожанием производства продукции из-за роста тарифов на источники энергии. Мэрия Кишинева оспорит решение властей Молдавии о повышении тарифа на газ

"Несколько производителей вина в Молдавии объявили об увеличении в среднем на 10-15% стоимости винодельческой продукции. Тренд задают 2-3 крупных производителя, остальные операторы адаптируют свою коммерческую политику, уже несколько мелких производителей внесли изменения", — сообщает специализированный портал Fine Wine.

Корректировка цен находится в процессе, окончательная стоимость вина будет установлена к пасхальным праздникам. Как отмечает портал, рост цен вызван более высокими ценами на сырье, поскольку два года подряд в стране был неурожай винограда. Производители также винят более дорогие технологии, повышение тарифов на газ, а также ожидаемый рост цен на электроэнергию.