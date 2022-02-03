Стоимость вина в Молдавии выросла на 10-15% из-за неурожая вина и роста тарифов на энергию
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КИШИНЕВ, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость вина в Молдавии выросла в среднем на 10-15%, это объясняется неурожаем винограда, а также подорожанием производства продукции из-за роста тарифов на источники энергии.
"Несколько производителей вина в Молдавии объявили об увеличении в среднем на 10-15% стоимости винодельческой продукции. Тренд задают 2-3 крупных производителя, остальные операторы адаптируют свою коммерческую политику, уже несколько мелких производителей внесли изменения", — сообщает специализированный портал Fine Wine.
Корректировка цен находится в процессе, окончательная стоимость вина будет установлена к пасхальным праздникам. Как отмечает портал, рост цен вызван более высокими ценами на сырье, поскольку два года подряд в стране был неурожай винограда. Производители также винят более дорогие технологии, повышение тарифов на газ, а также ожидаемый рост цен на электроэнергию.