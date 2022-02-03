МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба прорабатывают вопрос установления торговой наценки до 5% на ряд социально значимых продуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 11 лет

"В диапазоне от 0 до 5%. В настоящее время вопрос активно прорабатывается Минсельхозом России, Минпромторгом России и ФАС России", — рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, ведется ли в правительстве такая работа.

В пресс-службе ФАС РИА Новости напомнили, что служба ранее предложила крупнейшим торговым сетям сформировать механизмы ответственного ценообразования, направленные на снижение цен на социально значимые продовольственные товары. В ответ на предложение федеральные ритейлеры приняли на себя обязательства по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых продуктов питания.

В настоящее время служба прорабатывает вопрос вовлечения в эту работу региональных и местных торговых сетей. Благодаря этому многие уже присоединились к инициативе, и их становится все больше.

Ранее один из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продовольственные товары сообщал РИА Новости, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будут разрабатывать перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%. По его словам, скорее всего, в перечень войдут наиболее востребованные продукты — такие как хлеб и молочная продукция.

Кроме того, на совещании говорилось о планах уже сейчас зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор (картошка, морковь, свекла, капуста), но по определенным категориям, чтобы у потребителей была возможность выбора и более дорогой продукции. Кроме того, отмечал собеседник агентства, снова планируется зафиксировать цены на сахар.