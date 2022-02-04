МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В России в 2021 году 690 должностных лиц привлечены к ответственности за необоснованное завышение цен на продукты, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. ФАС предложила зафиксировать цены на сахар

Из них к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица, к административной — 308 лиц.

Всего в прошлом году было выявлено более 1,5 тысячи подобных нарушений, добавляется в сообщении.

Ведомство в ежедневном режиме ведет работу по предотвращению таких нарушений. ГП, ориентируясь на данные Росстата, поручает прокурорам проводить проверки в тех регионах, где было отмечено значительное увеличение цен на социально значимые продукты. Кроме того, прокуроры должны незамедлительно реагировать на обращения граждан по данному вопросу.